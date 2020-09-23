Із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва

Це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону

Це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону

Про це розповів голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук у своєму телеграм-каналі, пише RegioNews.

Потяг щодня робитиме 4 зворотніх рейси. Розклад сформували так, щоб людям було зручно пересідати на потяги "Інтерсіті", що йдуть в усіх напрямках нашої держави. Це дасть можливість черкащанам значно скоротити час поїздок до Києва та зв’яже місто в одну лінію швидкісних потягів з іншими обласними центрами.

Ми вирішуємо одну з транспортних проблем черкащан. А наступного року проведемо модернізацію ділянки "Черкаси – станція Шевченка". У державному бюджеті 2021-го року на це вже передбачено 195 млн грн", - поділився планами голова ОДА.

Сергій Сергійчук зауважив, що це важливий, але тільки перший крок до глобальних інфраструктурних змін і ця перемога була б неможливою без злагодженої дії пропрезидентської команди у центрі та на місцях.

Нагадаємо, на Черкащині перезапустили роботу антирейдерського штабу.