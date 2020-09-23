16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 14:25 7

Із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва

23 вересня 2020, 14:25 7
Читайте также на русском языке
Це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону
Це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону
Читайте также
на русском языке

Сьогодні почав курсувати швидкісний дизель-потяг за маршрутом “Черкаси - станція ім. Т.Г. Шевченка” (Київ).

Про це розповів голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук у своєму телеграм-каналі, пише RegioNews.

Потяг щодня робитиме 4 зворотніх рейси. Розклад сформували так, щоб людям було зручно пересідати на потяги "Інтерсіті", що йдуть в усіх напрямках нашої держави. Це дасть можливість черкащанам значно скоротити час поїздок до Києва та зв’яже місто в одну лінію швидкісних потягів з іншими обласними центрами.

Ми вирішуємо одну з транспортних проблем черкащан. А наступного року проведемо модернізацію ділянки "Черкаси – станція Шевченка". У державному бюджеті 2021-го року на це вже передбачено 195 млн грн", - поділився планами голова ОДА.

Сергій Сергійчук зауважив, що це важливий, але тільки перший крок до глобальних інфраструктурних змін і ця перемога була б неможливою без злагодженої дії пропрезидентської команди у центрі та на місцях.

Нагадаємо, на Черкащині перезапустили роботу антирейдерського штабу.

поїзд Черкаси залізниця Черкаська область ОДА голова Сергійчук Сергій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Запорізькій ОДА анонсували скорочення кількості працівників
23 вересня 2020, 12:32
Завтра суд розгляне дві справи проти голови Дніпропетровської ОДА Бондаренка
21 вересня 2020, 21:01
ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Кіровоградської ОДА Балоню
21 вересня 2020, 19:07
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »