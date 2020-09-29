Голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи

Він розповів, які проблеми регіону буде вирішувати в першу чергу

Він розповів, які проблеми регіону буде вирішувати в першу чергу

Фото: novadoba.com.ua

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Нова доба”, передає RegioNews.

Для цього при Черкаській ОДА було створено Офіс інвестицій, де допомагатимуть представникам бізнесу у всіх питаннях.

За словами голови ОДА, потрібно надавати допомогу інвесторам у вирішенні їхніх проблем, тоді вони будуть подавати сигнал своїм партнерам про те, що в Черкаській області можна працювати.

Ще одним важливим фактором розвитку регіону голова ОДА бачить агропромисловий комплекс, до якого влада планує залучати інвестиції з акцентом на переробку.

АПК – дуже важливий сектор економіки області. Адже в ньому формується основна частина продовольчих ресурсів. Наразі в нас діють 598 сільськогосподарських підприємств та 1257 фермерських господарств. Серед усіх областей України на Черкащині найбільша кількість сільськогосподарських кооперативів – 121. Ця статистика додає мені оптимізму”, - сказав Сергійчук.

Він зазначив, що влада поставила собі за мету боротьбу з аграрним рейдерством, для чого перезапустила роботу антирейдерського штабу.

Коли я йшов на посаду голови ОДА, то ставив перед собою завдання підняти інвестиційну привабливість нашого регіону і його аграрного сектору зокрема. І я це зроблю”, - сказав Сергійчук.

Нагадаємо, При голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду, її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій.

Раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.