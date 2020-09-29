Голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи
Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук заявив, що своїми головними завданням бачить реальне підвищення рівня розвитку Черкащини, розвиток бізнесу та залучення інвестицій.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Нова доба”, передає RegioNews.
Для цього при Черкаській ОДА було створено Офіс інвестицій, де допомагатимуть представникам бізнесу у всіх питаннях.
За словами голови ОДА, потрібно надавати допомогу інвесторам у вирішенні їхніх проблем, тоді вони будуть подавати сигнал своїм партнерам про те, що в Черкаській області можна працювати.
Ще одним важливим фактором розвитку регіону голова ОДА бачить агропромисловий комплекс, до якого влада планує залучати інвестиції з акцентом на переробку.
АПК – дуже важливий сектор економіки області. Адже в ньому формується основна частина продовольчих ресурсів. Наразі в нас діють 598 сільськогосподарських підприємств та 1257 фермерських господарств. Серед усіх областей України на Черкащині найбільша кількість сільськогосподарських кооперативів – 121. Ця статистика додає мені оптимізму”, - сказав Сергійчук.
Він зазначив, що влада поставила собі за мету боротьбу з аграрним рейдерством, для чого перезапустила роботу антирейдерського штабу.
Коли я йшов на посаду голови ОДА, то ставив перед собою завдання підняти інвестиційну привабливість нашого регіону і його аграрного сектору зокрема. І я це зроблю”, - сказав Сергійчук.
Нагадаємо, При голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду, її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій.
Раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.