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24 вересня 2020, 15:59 18

При голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду

24 вересня 2020, 15:59 18
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Її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій
Її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій
Фото: Telegram
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З метою ефективного залучення інвестицій до регіону в Черкаській обласній державній адміністрації створили Інвестиційну Раду.

Про це в Telegram повідомив голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, передає RegioNews.

За його словами, це буде відкритий простір, де фахові менеджери допомагатимуть представникам бізнесу в інформаційних, логістичних та юридичних питаннях

Переконався в потребі такої Ради, а згодом й Офісу інвестицій, побувавши сьогодні в с. Вітове на Чигиринщині. Там півтора роки не зрушувалося з місця питання запуску сонячної електростанції потужністю 40 МВт - у межах інвестиційного проекту норвезької компанії "Scatec solar”. Вона залучає 55 млн євро в будівництво”, - повідомив голова Черкаської ОДА.

Він висловив сподівання, що цей інвестиційний проект вдасться втілити до кінця, і зазначив, що із представниками проекту та профільних структур був напрацьований механізм вирішення бюрократичних питань.

У межах Інвестиційної Ради при голові ОДА буде чітка взаємодія з потенційними інвесторами. З’ясуємо, що заважає їм ефективно інвестувати в регіон та оперативно усуватимемо проблеми. Адже одне з наших пріоритетних завдань - підвищити інвестиційну привабливість Черкащини. Працюємо над цим”, - зазначив Сергійчук.

Він також наголосив, що кожний добросовісний інвестор матиме підтримку й захист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.

Черкаська область інвестиції ОДА Сергій Сергійчук Рада
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