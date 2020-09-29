На Черкащині за рік побудують більше доріг, ніж за минулі 10 років - голова ОДА Сергійчук

В області гостро стоїть питання вирішення інфраструктурної проблеми

В області гостро стоїть питання вирішення інфраструктурної проблеми

Фото: novadoba.com.ua

Черкаська область входить у ТОП-5 регіонів, які найбільш ефективно використовують фінансовий ресурс при будівництві місцевих доріг.

Про це в інтерв’ю виданню "Нова доба” розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук, передає RegioNews.

За його словами, цього року на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг область в межах субвенції має 733,8 млн грн, тоді як минулого на обласні дороги було заплановано витратити 500 млн грн.

З точки зору доріг державного значення область отримала безпрецедентну суму – більше 5 млрд грн. Ще ніколи область не бачила такої суми. Тобто цього року буде відремонтовано і побудовано більше доріг, ніж за 10 попередніх років”, - повідомив Сергійчук.

Він додав, що минулого року в області було відремонтовано близько 500 невеликих об’єктів, цього року буде більше 60 великих і важливих об’єктів.

Голова ОДА підкреслив, що заплановано реалізувати 11 проєктів соціальної та спортивної інфраструктури, зокрема 4 школи та 5 стадіонів. Він також повідомив, що у планах - реконструкція драмтеатру та будівлі Чорнобаївського районного спортивного комплексу.

Сергій Сергійчук зазначив, що буде порушуватися питання Уманського і Черкаського аеропортів.

Раніше аеропорт приймав легкі літаки, зараз же взагалі не приймає. То що ж тоді робили – питання нез’ясоване. Гроші витратили, а контролювати виконання робіт мали технагляд і посадовці, які його наймали. Словом, це тривалий шлях, який треба пройти. І суспільство має дізнатися про тих, хто халатно, умисно роздерибанив бюджет”, - заявив Сергійчук.

Нагадаємо, при голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду, її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій.

Раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.

Голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи, він розповів, які проблеми регіону буде вирішувати в першу чергу.