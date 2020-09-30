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30 сентября 2020, 19:10 7

В Черкассах тарифы на тепло завышают намеренно, - глава ОГА Сергийчук

30 сентября 2020, 19:10 7
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Он считает, что тарифы можно снизить на 20-25%
Он считает, что тарифы можно снизить на 20-25%
Фото: procherk.info
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Председатель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук во время координационного совещания поднял вопрос завышенных тарифов на теплоснабжение и горячую воду.

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Каждая черкасская семья ежегодно переплачивает за тепло и горячую воду по 4 тысячи гривен. Уверен, что тарифы можно снизить на 20-25%. Однако теплопоставщики говорят лишь о необходимости дальнейшего повышения цен. Без обоснования", - заявил председатель ОГА.

Он добавил, что по этой причине будет инициирован комплексный аудит всех теплоснабжающих предприятий области.

Население Черкасс затягивает пояса, экономит, чтобы рассчитаться за тепло и горячую воду. А те, кто создали им такие условия, купаются в роскоши. Речи идет прежде всего о Черкасской ТЭЦ", - отметил Сергийчук.

По его словам, недавно облгосадминистрация направила запрос в ЗАО "Черкасское химволокно", в чьей аренде находится Черкасская ТЭЦ, а также выложила в 25-ти пунктах аргументы о необходимости уменьшения тарифа до экономически обоснованного уровня.

Я вижу два пути: владельцы ТЭЦ кардинально и немедленно должны изменить политику хозяйствования; или территориальная община Черкасс поставит вопрос о переводе Черкасской ТЭЦ в коммунальную собственность. Это - законное право общины!", - сказал во время совещания председатель ОГА.

Он подчеркнул, что население должно получать справедливую цену, и поэтому ждет официальный письменный ответ и предложения от теплоснабжающих предприятий области об уменьшении тарифов.

Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.

Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы, он рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь.

Глава ОГА Сергийчук заявил, что в Черкассах тарифы на отопление завышены.

Черкассы отопление ОГА Сергей Сергийчук ТЭЦ
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