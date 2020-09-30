В Черкассах тарифы на тепло завышают намеренно, - глава ОГА Сергийчук
Председатель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук во время координационного совещания поднял вопрос завышенных тарифов на теплоснабжение и горячую воду.
Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.
Каждая черкасская семья ежегодно переплачивает за тепло и горячую воду по 4 тысячи гривен. Уверен, что тарифы можно снизить на 20-25%. Однако теплопоставщики говорят лишь о необходимости дальнейшего повышения цен. Без обоснования", - заявил председатель ОГА.
Он добавил, что по этой причине будет инициирован комплексный аудит всех теплоснабжающих предприятий области.
Население Черкасс затягивает пояса, экономит, чтобы рассчитаться за тепло и горячую воду. А те, кто создали им такие условия, купаются в роскоши. Речи идет прежде всего о Черкасской ТЭЦ", - отметил Сергийчук.
По его словам, недавно облгосадминистрация направила запрос в ЗАО "Черкасское химволокно", в чьей аренде находится Черкасская ТЭЦ, а также выложила в 25-ти пунктах аргументы о необходимости уменьшения тарифа до экономически обоснованного уровня.
Я вижу два пути: владельцы ТЭЦ кардинально и немедленно должны изменить политику хозяйствования; или территориальная община Черкасс поставит вопрос о переводе Черкасской ТЭЦ в коммунальную собственность. Это - законное право общины!", - сказал во время совещания председатель ОГА.
Он подчеркнул, что население должно получать справедливую цену, и поэтому ждет официальный письменный ответ и предложения от теплоснабжающих предприятий области об уменьшении тарифов.
Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.
Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.
Глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы, он рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь.
Глава ОГА Сергийчук заявил, что в Черкассах тарифы на отопление завышены.