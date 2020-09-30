Кабмін погодив призначення заступника голови Чернівецької ОДА

Також уряд розглянув декілька інших кадрових питань

Також уряд розглянув декілька інших кадрових питань

Фото: Кабмін

Сьогодні, 30 вересня Кабінет міністрів України під час засідання погодив призначення заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, Кабмін розглянув проєкт протокольного рішення щодо погодження призначення Скигаря Романа Миколайовича на посаду заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Крім того, уряд погодив проєкти розпоряджень президента України про звільнення двох голів районних адміністрацій у Рівненській області та одного голову РДА у Кіровоградській області. Також було призначено двох голів РДА у Київській області”, - повідомив Мокан.

Він додав, що Кабінет міністрів розглянув питання про підготовку кадрових рішень на призначення Голови Національної соціальної сервісної служби, Голови Державного агентства рибного господарства, першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів та заступника Голови Державного агентства водних ресурсів.

Нагадаємо, Уряд не планує обмежувати в'їзд в Україну іноземцям, попередню заборону в Кабміні називають форс-мажорною.