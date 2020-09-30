Кабмин согласовал назначение заместителя главы Черновицкой ОГА

Также правительство рассмотрело несколько других кадровых вопросов

Также правительство рассмотрело несколько других кадровых вопросов

Фото: Кабмин

Сегодня, 30 сентября Кабинет министров Украины на заседании согласовал назначение заместителя председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, Кабмин рассмотрел проект протокольного решения о согласовании назначения Скигаря Романа Николаевича на должность заместителя председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Кроме того, правительство согласовало проекты распоряжений президента Украины об увольнении двух глав районных администраций в Ровенской области и одного председателя РГА в Кировоградской области. Также были назначены двое председателей РГА в Киевской области", - сообщил Мокан.

Он добавил, что Кабинет министров рассмотрел вопрос о подготовке кадровых решений на назначение Председателя Национальной социальной сервисной службы, Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства, первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов и заместителя Председателя Государственного агентства водных ресурсов.

Напомним, Правительство не планирует ограничивать въезд в Украину иностранцам, предыдущий запрет в Кабмине называют форс-мажорным.