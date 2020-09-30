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30 вересня 2020, 15:16 2

Україна виконала ще одну вимогу МВФ

30 вересня 2020, 15:16 2
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До цього наша держава виконала два структурних маяки з програми співпраці з Міжнародним валютним фондом
До цього наша держава виконала два структурних маяки з програми співпраці з Міжнародним валютним фондом
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію територіальних органів Державної митної служби та Державної податкової служби як юридичних осіб. Вони стануть відокремленими підрозділами цих відомств.

Постанови ухвалені під час засідання уряду 30 серпня, інформує RegioNews.

Під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна вже виконала два структурних маяки з програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. За його словами, йдеться про вільний ринок газу для населення та план зменшення непрацюючих кредитів у державних банках.

"Сьогодні ми будемо приймати постанови, які є одним із структурних маяків співпраці з Міжнародним валютним фондом. Йдеться про рішення, яке дозволить Державній митній та податковій службам почати працювати як єдиним юридичним особам. Тепер територіальні органи будуть не окремими юридичним особами, а просто окремими підрозділами центрального органу виконавчої влади", - сказав він.

За словами Шмигаля, це рішення позитивно оцінюють міжнародні експерти.

Нагадаємо, раніше в.о. голови ДФС Сергій Солодченко заявив, що Україна не встигне ліквідувати Державну фіскальну службу до кінця 2020 року, однак податкову міліцію за цей час ліквідувати можливо. Зазначимо, що це є однією з ключових вимог МВФ для подальшої співпраці.

Кабмін МВФ ДФС фонд уряд
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