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30 вересня 2020, 11:30 7

Уряд не планує обмежувати в'їзд в Україну іноземцям

30 вересня 2020, 11:30 7
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Попередню заборону в Кабміні називають форс-мажорною
Попередню заборону в Кабміні називають форс-мажорною
Фото: flickr
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Кабінет міністрів не має наміру знову запроваджувати обмеження на в’їзд іноземних громадян в Україну.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

Я особисто виступаю за те, щоб навіть в умовах пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україну могли в’їжджати іноземці з дотриманням базових правил. І саме таку позицію наразі реалізує уряд. У планах уряду станом на зараз немає наміру запроваджувати чергове обмеження на в’їзд іноземців в Україну", - сказав Кулеба.

Він також додав, що рішення уряду запровадити заборону на в’їзд іноземців до 28 вересня було форс-мажорним.

Це було форс-мажорне рішення, яке ми були вимушені ухвалити для захисту здоров’я громадян і стримання поширення пандемії", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Кабмін підготував нові вимоги в'їзду в Україну для іноземців, в'їзд іноземним громадянам буде дозволено за наявності страхового поліса.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд дозволено.

Також повідомлялось, що Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців і заборона де-факто втратила чинність.

Кабмін Україна карантин іноземці заборона в'їзду
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