Я – "рукопожатный": нардеп Тищенко рассказал, почему он сможет договориться о мире на Донбассе

"Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что не боится ехать на Донбасс, чтобы решать проблемы

"Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что не боится ехать на Донбасс, чтобы решать проблемы

Фото: Главком

Народный депутат Николай Тищенко, который недавно вошёл в парламентскую группу по Донбассу, объяснил почему он сможет договориться о мире на Востоке и почему это не удалось его предшественникам.

О своих преимуществах Николай Тищенко рассказал в интервью каналу Pavlovsky News.

По мнению нардепа, его "вкусный бизнес" (сеть ресторанов – ред.) и его лично, как человека дела, знают во всем мире:

У меня есть самый главный и важный козырь - я рукопожатный": Вот запомните это выражение. Сегодня Владимир Александрович (Зеленский – ред.) рукопожатен во всем мире. Сегодня команда президента рукопожатна во всей стране и чтобы не происходило, мы делаем нашу работу. То что обещали избирателям", - сказал Тищенко.

При этом он добавил, что команда президента "берет дело в свои руки", имея в виду урегулирование ситуации на Донбассе.

Рассказывая о том, почему достичь мира не удается другим политсилам, Тищенко назвал оппонентов "курами и куропатками"

Одна политическая сила декларирует себя куропатками мира. Другая - курами мира. Одни на западе говорят про "мову, виру", а другие на востоке - другие лозунги (провозглашают – ред.). И длится это уже 30 лет", - считает Тищенко.

На вопрос о командировке на Донбасс в эту пятницу, анонсированную ранее в "Слуге народа", нардеп Тищенко ответить не смог, заявив только, что лично он на Донбасс ехать не боится.

"У меня есть самый главный и важный козырь - я рукопожатный": нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который недавно... Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, "Слуга народа" Тищенко считает кумовство украинской национальной идеей .