Я – "рукопожатный": нардеп Тищенко рассказал, почему он сможет договориться о мире на Донбассе
Народный депутат Николай Тищенко, который недавно вошёл в парламентскую группу по Донбассу, объяснил почему он сможет договориться о мире на Востоке и почему это не удалось его предшественникам.
О своих преимуществах Николай Тищенко рассказал в интервью каналу Pavlovsky News.
По мнению нардепа, его "вкусный бизнес" (сеть ресторанов – ред.) и его лично, как человека дела, знают во всем мире:
У меня есть самый главный и важный козырь - я рукопожатный": Вот запомните это выражение. Сегодня Владимир Александрович (Зеленский – ред.) рукопожатен во всем мире. Сегодня команда президента рукопожатна во всей стране и чтобы не происходило, мы делаем нашу работу. То что обещали избирателям", - сказал Тищенко.
При этом он добавил, что команда президента "берет дело в свои руки", имея в виду урегулирование ситуации на Донбассе.
Рассказывая о том, почему достичь мира не удается другим политсилам, Тищенко назвал оппонентов "курами и куропатками"
Одна политическая сила декларирует себя куропатками мира. Другая - курами мира. Одни на западе говорят про "мову, виру", а другие на востоке - другие лозунги (провозглашают – ред.). И длится это уже 30 лет", - считает Тищенко.
На вопрос о командировке на Донбасс в эту пятницу, анонсированную ранее в "Слуге народа", нардеп Тищенко ответить не смог, заявив только, что лично он на Донбасс ехать не боится.
"У меня есть самый главный и важный козырь - я рукопожатный": нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который недавно...Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.
Напомним, "Слуга народа" Тищенко считает кумовство украинской национальной идеей .