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30 сентября 2020, 16:57 9

Я – "рукопожатный": нардеп Тищенко рассказал, почему он сможет договориться о мире на Донбассе

30 сентября 2020, 16:57 9
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"Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что не боится ехать на Донбасс, чтобы решать проблемы
"Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что не боится ехать на Донбасс, чтобы решать проблемы
Фото: Главком
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Народный депутат Николай Тищенко, который недавно вошёл в парламентскую группу по Донбассу, объяснил почему он сможет договориться о мире на Востоке и почему это не удалось его предшественникам.

О своих преимуществах Николай Тищенко рассказал в интервью каналу Pavlovsky News.

По мнению нардепа, его "вкусный бизнес" (сеть ресторанов – ред.) и его лично, как человека дела, знают во всем мире:

У меня есть самый главный и важный козырь - я рукопожатный": Вот запомните это выражение. Сегодня Владимир Александрович (Зеленский – ред.) рукопожатен во всем мире. Сегодня команда президента рукопожатна во всей стране и чтобы не происходило, мы делаем нашу работу. То что обещали избирателям", - сказал Тищенко.

При этом он добавил, что команда президента "берет дело в свои руки", имея в виду урегулирование ситуации на Донбассе.

Рассказывая о том, почему достичь мира не удается другим политсилам, Тищенко назвал оппонентов "курами и куропатками"

Одна политическая сила декларирует себя куропатками мира. Другая - курами мира. Одни на западе говорят про "мову, виру", а другие на востоке - другие лозунги (провозглашают – ред.). И длится это уже 30 лет", - считает Тищенко.

На вопрос о командировке на Донбасс в эту пятницу, анонсированную ранее в "Слуге народа", нардеп Тищенко ответить не смог, заявив только, что лично он на Донбасс ехать не боится.

"У меня есть самый главный и важный козырь - я рукопожатный": нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который недавно...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, "Слуга народа" Тищенко считает кумовство украинской национальной идеей .

Донбасс Слуга народа нардеп командировки Николай Тищенко
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