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25 вересня 2020, 18:21 11

"Слуга народу" Тищенко вважає кумівство українською національною ідеєю

25 вересня 2020, 18:21 11
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На його думку, що в Україні жити без кумівства нереально
На його думку, що в Україні жити без кумівства нереально
Фото: Голос UA
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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що жити без кумівства в Україні неможливо.

Про це йдеться в програмі "Схеми. Корупція в деталях", повідомляє RegioNews.

Нардеп Микола Тищенко розповів журналістам програми, що кумівство – українська національна ідея, без якої неможливо прожити в нашій країні.

В Україні це наша національна ідея. Всі куми! Всі – без винятку. Адже у нас, в православній слов’янській … так прийнято, що ми всі – друзі, і навіть не через п’яте рукостискання, а через друге", – сказав Тищенко.

На думку нардепа, без кумівства в Україні прожити нереально.

Такого не може бути апріорі в Україні", – заявив він.

Як відомо, президент Володимир Зеленський обіцяв, що за його каденції кумівства в політиці не буде.

Більше ніякого кумівства і кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні повинна стати реальністю разом з вами", – заявляв Зеленський напередодні президентських виборів.

Нагадаємо, компанія, яку контролює нардеп Тищенко, причетна до розкрадання у "Борисполі".

Володимир Зеленський Слуга народа нардеп Микола Тищенко кумівство
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