"Слуга народу" Тищенко вважає кумівство українською національною ідеєю
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що жити без кумівства в Україні неможливо.
Про це йдеться в програмі "Схеми. Корупція в деталях", повідомляє RegioNews.
Нардеп Микола Тищенко розповів журналістам програми, що кумівство – українська національна ідея, без якої неможливо прожити в нашій країні.
В Україні це наша національна ідея. Всі куми! Всі – без винятку. Адже у нас, в православній слов’янській … так прийнято, що ми всі – друзі, і навіть не через п’яте рукостискання, а через друге", – сказав Тищенко.
На думку нардепа, без кумівства в Україні прожити нереально.
Такого не може бути апріорі в Україні", – заявив він.
Як відомо, президент Володимир Зеленський обіцяв, що за його каденції кумівства в політиці не буде.
Більше ніякого кумівства і кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні повинна стати реальністю разом з вами", – заявляв Зеленський напередодні президентських виборів.
Нагадаємо, компанія, яку контролює нардеп Тищенко, причетна до розкрадання у "Борисполі".