"Слугу народу” в Київській області звинуватили в знятті кандидатів і підміні списків

Правлячу партію звинуватили в кулуарних домовленостях

Правлячу партію звинуватили в кулуарних домовленостях

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Колишні представники партії "Слуга народу" звинуватили керівництво осередків у Київській області у безпідставному відкликанні раніше затверджених списків кандидатів.

Відповідну інформацію озвучили в агентстві "Інтерфакс-Україна" екскандидат на посаду голови Гостомельської ОТГ Сергій Возний та самовисуванець на посаду голови Калинівської ОТГ Володимир Петренко, передає RegioNews.

За словами Володимира Петренка, у Київській області "Слуга народу” підтримала його кандидатуру на посаду голови Калинівської ОТГ.

Обласний штаб дав команду подати списки депутатів від партії, списки старост, план розвитку та дій на 5 років і план передвиборчої кампанії. Моя команда справилася із цим дуже швидко і чекала затвердження списку кандидатів в депутати на з’їзді партії, - говорить він.

Петренко зазначив, що після з’їзду "включився режим тиші”, а на дзвінки ніхто не відповідав. Він говорить, що в кінцевому результаті вирішив подати свою кандидатуру як самовисуванець.

Згодом мені стало відомо, що на посаду Калинівського голови іде Павло Гребінник, а в список депутатів потрапляють ті люди, які в 2019 році підтримували Кононенка (Ігор Кононенко, народний депутат 8 скликання від БПП, - ред), тобто прямого суперника Олександра Дубінського, - стверджує Петренко.

У свою чергу Сергій Возний заявив, що "Слуга нарду” визначила його кандидатом на посаду голови Гостомельської ОТГ, йому також дали завдання сформувати список до Гостомельської ОТГ від "Слуги народу”.

18 вересня я, як кандидат, і наш список був затверджений на Київській обласній конференції під головуванням голови обласної партійної організації Олександра Дубінського”, - повідомив Возний.

За його словами, кулуарним методом за день цей список було замінено на команду, яка має відповідні кримінальні провадження, і 22 вересня він був поданий в ТВК.

Возний стверджує, що нардеп Олена Шуляк домовилась із місцевими забудовниками із Гостомеля, "що їм потрібно будь-яким методом відсторонити нашу команду від перегонів”.

Я переконаний, що тут відбулися кулуарні домовленості, фактично здача інтересів партії в Гостомелі. Я думаю, що там будуть рейтинги навіть не 9, а всі 5%”, - заявив Возний.

Нагадаємо, 27 вересня нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії, народний обранець заявив про продаж місць у списках партії на місцеві вибори.