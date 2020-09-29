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29 вересня 2020, 15:55 7

Справу шахраїв, які продавали посади в Черкаській ОДА, передали до суду

29 вересня 2020, 15:55 7
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Фото: Офіс Генпрокурора
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Прокурорами Офісу Генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактами шахрайства та присвоєння владних повноважень.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, пише RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо осіб видавали себе за працівників Офісу Президента України. Вони орендували офіс по вул. Банкова у Києві, в якому проводили з потерпілими "співбесіди" на посади керівників органів державної влади та державних підприємств.

За призначення учасники організованої групи вимагали грошову винагороду. Зокрема, за посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації вони намагалися одержати $200 тисяч, а за посаду заступника директора ДК "Укроборонпром" – $570 тисяч. Під час одержання частини коштів у сумі $250 тисяч їх було затримано.

Судитимуть шахраїв, які намагалися продати за понад 750 тис доларів США посади в "Укроборонпромі" та Черкаській ОДА...

Опубліковано Офіс Генерального прокурора Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Черкащині прокурор та посадовець Нацполіції "кришували" нелегальний гральний бізнес.

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