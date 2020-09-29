В Черкасской области за год построят больше дорог, чем за прошедшие 10 лет - глава ОГА Сергийчук

В области остро стоит вопрос решения инфраструктурной проблемы

В области остро стоит вопрос решения инфраструктурной проблемы

Фото: novadoba.com.ua

Черкасская область входит в ТОП-5 регионов, которые наиболее эффективно используют финансовый ресурс при строительстве местных дорог.

Об этом в интервью изданию "Нова Доба" рассказал председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук, передает RegioNews.

По его словам, в этом году на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог область в пределах субвенции имеет 733,8 млн грн, тогда как в прошлом на областные дороги было запланировано потратить 500 млн грн.

С точки зрения дорог государственного значения область получила беспрецедентную сумму - более 5 млрд грн. Еще никогда область не видела такой суммы. То есть в этом году будет отремонтировано и построено больше дорог, чем за 10 предыдущих лет", - сообщил Сергийчук.

Он добавил, что в прошлом году в области было отремонтировано около 500 небольших объектов, в этом году будет более 60 крупных и важных объектов.

Председатель ОГА подчеркнул, что планируется реализовать 11 проектов социальной и спортивной инфраструктуры, в том числе 4 школы и 5 стадионов. Он также сообщил, что в планах - реконструкция драмтеатра и здания Чернобаевского районного спортивного комплекса.

Сергей Сергийчук отметил, что будет подниматься вопрос Уманского и Черкасского аэропортов.

Ранее аэропорт принимал легкие самолеты, сейчас же вообще не принимает. Что же тогда делали - вопрос необъяснимый. Деньги потратили, а контролировать выполнение работ должны были технадзор и должностные лица, которые его нанимали. Словом, это долгий путь, который нужно пройти. И общество должно узнать о тех, кто халатно, умышленно раздерибанил бюджет", - заявил Сергийчук.

Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.

Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы, он рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь.