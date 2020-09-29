Мінфін очікує, що "діра" в бюджеті зменшиться на 5 мільярдів

Дефіцит дохідної частини бюджету планують закрити до кінця року

Дефіцит дохідної частини бюджету планують закрити до кінця року

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За підсумками вересня Міністерство фінансів очікує, що “діра” в бюджеті скоротиться на 5 млрд грн і буде складати приблизно 13 млрд грн.

Про це розповів виданню Страна.ua міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.

За його словами, станом на початок травня цього року "діра" в бюджеті становила 44 млрд грн.

До кінця року ми закриємо діру в дохідній частині бюджету повністю", - сказав він.

Також Марченко повідомив, що на засоби захисту, апарати ШВЛ та оснащення лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я із "коронавірусного” фонду було скеровано 3,1 млрд грн.

На дороги ми спрямували 35 млрд, але на сьогодні витратили тільки 10,9 млрд із них. Нині у фонді залишилося ще майже 41 млрд грн", - уточнив міністр.

Нагадаємо, Світовий банк відклав надання Україні кредиту на 350 млн доларів, Мінфін сподівається отримати кошти до кінця цього року.