Фокін у Раді повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни

Також він заявив, що не бачив підтверджень війни з Росією

Також він заявив, що не бачив підтверджень війни з Росією

Фото: EA daily

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Вітольд Фокін виступив на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Трансляція засідання велася у Facebook народним депутатом з фракції "Голос" Романом Лозинським, передає RegioNews.

За словами Фокіна, він перед тим, як погодитись працювати в українській делегації у ТКГ, сумлінно вивчив усі протоколи та звіти робочих груп.

Вивчив причини основних розбіжностей з нашим основним контрагентом - з Російською Федерацією, і дійшов такої думки: майже п'ятирічне тупцювання на одному місці стали в основному слідством двох причин", - сказав він.

Зокрема Фокін вважає, що відсутність прогресу у досягненні миру на Донбасі, є наслідком того, що Мінські домовленості не є нормативно-правовим актом, і тому не обов'язкові для виконання.

Іншою причиною, на думку Фокіна, є те, що колишній президент України (Петро Порошенко – ред.) більше дбав про власні інтереси, а не державні.

Головна причина полягає у тому, я буду відвертим, що гарант Конституції на той час більше дбав про власні інтереси, про власний авторитет, а не про долю держави і свого народу. Він більше думав про те, щоб потиснути руку можновладцям світового рівня... Я вже не кажу про величезну прибутковість військової справи", - наголосив Фокін.



Також Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що Росія веде війну проти України.

Стосовно війни. Я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією і Україною поки що я не бачив",- резюмував Фокін.

Член "мінської групи" Вітольд Фокін відповідає на запитання народних депутатів з приводу своїх небезпечних заяв у ЗМІ про Донбас. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Опубліковано Романом Лозинським Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Фокін погодився прийти на засідання комітету парламенту, щоб пояснити народним депутатам свою позицію.