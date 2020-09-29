Фокин в Раде повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны
Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин выступил на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Трансляция заседания велась в Facebook народным депутатом из фракции "Голос" Романом Лозинским, передает RegioNews.
По словам Фокина, он перед тем, как согласиться работать в украинской делегации в ТКГ, добросовестно изучил все протоколы и отчеты рабочих групп.
Изучил причины основных разногласий с нашим основным контрагентом - с Российской Федерацией, и пришел к такой мысли: почти пятилетнее топтание на одном месте стали в основном следствием двух причин", - сказал он.
В частности Фокин считает, что отсутствие прогресса в достижении мира на Донбассе, является следствием того, что Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, и поэтому не обязательны для выполнения.
Другой причиной, по мнению Фокина, является то, что бывший президент Украины (Петр Порошенко – ред.) больше заботился о собственных интересах, а не государственных.
Главная причина заключается в том, я буду откровенным, что гарант Конституции на то время больше заботился о собственных интересах, о собственном авторитете, а не о судьбе государства и своего народа. Он больше думал о том, чтобы пожать руку власть имущим мирового уровня... Я уже не говорю про огромную доходность военного дела", - подчеркнул Фокин.
Также Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что Россия ведет войну против Украины.
В отношении войны. Я не политик и сделать некое определение этого я не могу. Ибо ни одного подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока что я не видел",- резюмировал Фокин.
Член "минской группы" Витольд Фокин отвечает на вопросы народных депутатов по поводу своих опасных заявлений в СМИ о Донбассе. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.Опубликовано Романом Лозинским Вторник, 29 сентября 2020 года.
Напомним ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.
Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.