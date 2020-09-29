Фокин в Раде повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны

Также он заявил, что не видел подтверждений войны с Россией

Также он заявил, что не видел подтверждений войны с Россией

Фото: EA daily

Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин выступил на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Трансляция заседания велась в Facebook народным депутатом из фракции "Голос" Романом Лозинским, передает RegioNews.

По словам Фокина, он перед тем, как согласиться работать в украинской делегации в ТКГ, добросовестно изучил все протоколы и отчеты рабочих групп.

Изучил причины основных разногласий с нашим основным контрагентом - с Российской Федерацией, и пришел к такой мысли: почти пятилетнее топтание на одном месте стали в основном следствием двух причин", - сказал он.

В частности Фокин считает, что отсутствие прогресса в достижении мира на Донбассе, является следствием того, что Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, и поэтому не обязательны для выполнения.

Другой причиной, по мнению Фокина, является то, что бывший президент Украины (Петр Порошенко – ред.) больше заботился о собственных интересах, а не государственных.

Главная причина заключается в том, я буду откровенным, что гарант Конституции на то время больше заботился о собственных интересах, о собственном авторитете, а не о судьбе государства и своего народа. Он больше думал о том, чтобы пожать руку власть имущим мирового уровня... Я уже не говорю про огромную доходность военного дела", - подчеркнул Фокин.



Также Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что Россия ведет войну против Украины.

В отношении войны. Я не политик и сделать некое определение этого я не могу. Ибо ни одного подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока что я не видел",- резюмировал Фокин.

Член "минской группы" Витольд Фокин отвечает на вопросы народных депутатов по поводу своих опасных заявлений в СМИ о Донбассе. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Опубликовано Романом Лозинским Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Фокин согласился прийти на заседание комитета парламента, чтобы объяснить народным депутатам свою позицию.