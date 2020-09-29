Фокін прибув на засідання комітету Верховної Ради
Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін прибув на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади.
Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.
Повідомляється, що Фокін приїхав в парламент на позашляховику преміум-класу та зайшов всередину будівлі, проігнорувавши питання журналістів.
Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін...Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.
Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.
Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.