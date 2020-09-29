Відповідати на запитання журналістів, які його очікували перед входом, Фокін відмовився

Відповідати на запитання журналістів, які його очікували перед входом, Фокін відмовився

Фото: канал 1+1

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін прибув на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади.

Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Повідомляється, що Фокін приїхав в парламент на позашляховику преміум-класу та зайшов всередину будівлі, проігнорувавши питання журналістів.

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Фокін погодився прийти на засідання комітету парламенту, щоб пояснити народним депутатам свою позицію.