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29 вересня 2020, 15:14 6

Депутатам пригрозили штрафами за порушення маскового режиму

29 вересня 2020, 15:14 6
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Частина народних обранців не носить маску в залі парламенту
Частина народних обранців не носить маску в залі парламенту
Фото: flickr
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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук буде звертатися до міністра внутрішніх справ щодо покарання депутатів за недотримання маскового режиму.

Про це він заявив під час засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Шановні колеги. Я звертаюся до народних депутатів із великим проханням – дотримуватися заходів санітарно-епідеміологічної безпеки. Я прошу вдягнути маски, які захистять і вас, і колег, які перебувають біля вас", - сказав Стефанчук.

Він додав, що втомився щоразу нагадувати про це народним обранцям.

Я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ, щоб врешті-решт почали штрафувати народних депутатів за невиконання ними вимог, які стосуються дотримання заходів індивідуальної безпеки", – підсумував він.

Нагадаємо, нардепів від "Слуги народу" відправлять на Донбас "розвідати обстановку" - ЗМІ.

Верховна Рада порушення штраф маски депутати
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