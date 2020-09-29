Депутатам пригрозили штрафами за порушення маскового режиму

Частина народних обранців не носить маску в залі парламенту

Частина народних обранців не носить маску в залі парламенту

Фото: flickr

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук буде звертатися до міністра внутрішніх справ щодо покарання депутатів за недотримання маскового режиму.

Про це він заявив під час засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Шановні колеги. Я звертаюся до народних депутатів із великим проханням – дотримуватися заходів санітарно-епідеміологічної безпеки. Я прошу вдягнути маски, які захистять і вас, і колег, які перебувають біля вас", - сказав Стефанчук.

Він додав, що втомився щоразу нагадувати про це народним обранцям.

Я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ, щоб врешті-решт почали штрафувати народних депутатів за невиконання ними вимог, які стосуються дотримання заходів індивідуальної безпеки", – підсумував він.

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