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29 вересня 2020, 16:48

Раді рекомендують схвалити закон про дистанційну работу: що передбачає документ

29 вересня 2020, 16:48
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Відповідний проєкт закону №4051 рекомендується ухвалити за основу
Відповідний проєкт закону №4051 рекомендується ухвалити за основу
Фото з відкритих джерел
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Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт, який врегулює положення про дистанційну роботу українців.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні інформаційного управління Апарату ВР.

"Комітет ухвалив рішення включити до порядку денного четвертої сесії і за результатами розгляду прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи №4051", - вказано у повідомленні.

Відомо, що положення про дистанційну роботу в Україні досі регулюються радянськими актами. Згідно з новим законопроєктом, повинні з'явитися два самостійних види роботи: дистанційна і надомна.

У віддаленій роботі людина сама вибирає місце роботи і графік. У надомній роботі місце роботи є фіксованим і ви не можете його змінити без узгодження з керівником.

Нагадаємо, Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям.

закон Верховна Рада робота нардеп парламент
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