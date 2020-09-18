Фокін погодився прийти на засідання комітету парламенту

Раніше він відмовлявся прийти до Верховної Ради для пояснення своїх заяв по Донбасу

Раніше він відмовлявся прийти до Верховної Ради для пояснення своїх заяв по Донбасу

Фото: Facebook

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін погодився прийти на засідання комітету Верховної ради з питань організації державної влади.

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