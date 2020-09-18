Фокін погодився прийти на засідання комітету парламенту
Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін погодився прийти на засідання комітету Верховної ради з питань організації державної влади.
Про це в Telegram повідомив заступник голови комітету і депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
За його словами, Фокіна запрошували в парламент після скандальних заяв про врегулювання ситуації на Донбасі.
Качура додав, що засідання комітету за участю Фокіна відбудеться 29 вересня в 15:00.
Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.
Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.
В Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.