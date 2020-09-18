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18 вересня 2020, 21:40 4

Фокін погодився прийти на засідання комітету парламенту

18 вересня 2020, 21:40 4
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Раніше він відмовлявся прийти до Верховної Ради для пояснення своїх заяв по Донбасу
Раніше він відмовлявся прийти до Верховної Ради для пояснення своїх заяв по Донбасу
Фото: Facebook
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Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін погодився прийти на засідання комітету Верховної ради з питань організації державної влади.

Про це в Telegram повідомив заступник голови комітету і депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, Фокіна запрошували в парламент після скандальних заяв про врегулювання ситуації на Донбасі.

Качура додав, що засідання комітету за участю Фокіна відбудеться 29 вересня в 15:00.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

В Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

ОРДЛО заява Верховна Рада комітет Вітольд Фокін
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