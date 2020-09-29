Трьом представникам "Нацкорпусу" оголосили обвинувальний акт у справі Сивохо

Після цього суд відклав засідання до 4 листопада

Після цього суд відклав засідання до 4 листопада

На фото: затримання представників "Нацкорпусу" в березні 2020 року

Печерський райсуд Києва переніс засідання у справі стосовно трьох осіб, які були затримані в березні після подій під час презентації Нацплатформи примирення і єдності, попередньо зачитавши обвинувальний акт представникам "Нацкорпусу".

Про це інформує пресслужба "Нацкорпусу", пише RegioNews.

Сьогодні, 29 вересня, у Печерському райсуді Києва відбулося чергове засідання у справі за заявами Сергія Сивохо і нардепа Максима Бужанського... Наступні судові засідання заплановані на 4 та 5 листопада", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час цього засідання прокурор оголосив обвинувальний акт.

Нагадаємо, 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку з тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, потім вдарили його в спину, і той упав на підлогу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, у відділення доставили 15 осіб.

Згодом у столичній поліції повідомили, що були відпущені 12 чоловік, а троє - затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

13 березня суд обрав трьом затриманим після цих подій заходи: ветеранові-азовцу Олександру Волкову - у вигляді цілодобового домашнього арешту, другому із затриманих - Сергію Тамарину - у вигляді особистого зобов'язання, а ветерану полку "Азов" Юрію Краплі - особисте зобов'язання.