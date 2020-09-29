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29 сентября 2020, 16:30 2

Трем представителям "Нацкорпуса" объявили обвинительный акт по делу Сивохо

29 сентября 2020, 16:30 2
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После этого суд отложил заседание до 4 ноября
На фото: задержание представителей "Нацкорпуса" в марте 2020 года
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Печерский райсуд Киева отложил заседание по делу относительно трех человек, которые были задержаны в марте после событий во время презентации Нацплатформы примирения и единства, предварительно зачитав обвинительный акт представителям "Нацкорпуса".

Об этом информирует пресс-служба "Нацкорпуса", пишет RegioNews.

Сегодня, 29 сентября, в Печерском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу по заявлениям Сергея Сивохо и нардепа Максима Бужанского... Следующие судебные заседания запланированы на 4 и 5 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время этого заседания прокурор объявил обвинительный акт.

Напомним, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации "Национальный корпус" начали спор с тогдашним советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину, и тот упал на пол.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, в отделение доставили 15 человек.

Впоследствии в столичной полиции сообщили, что были отпущены 12 человек, а трое - задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

13 марта суд избрал трем задержанным после этих событий меры: ветерану-азовцу Александру Волкову - в виде круглосуточного домашнего ареста, второму из задержанных - Сергею Тамарину - в виде личного обязательства, а ветерану полка "Азов" Юрию Капле - личное обязательство.

суд СНБО полиция Сергей Сивохо Нацкорпус
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