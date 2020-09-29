Нардепка від "Голосу" підготувала запит про відкликання Фокіна з ТКГ

Запит Соломії Бобровської підтримали усі фракції, крім "ОПЗЖ"

Запит Соломії Бобровської підтримали усі фракції, крім "ОПЗЖ"

Фото: hromadske.ua

Народна депутатка від партії «Голос» Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента України Володимира Зеленського про відкликання Вітольда Фокіна зі складу Тристоронньої контактної групи.

Про це сама Соломія Бобровська повідомила на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши текст запиту, пише RegioNews.

Обіцяла депутатський запит щодо відкликання Фокіна В.П. з української делегації ТКГ. Окрім ОПЗЖ, ВСІ представники депутатських груп та фракцій поставили свої підписи", - написала Соломія Бобровська.

Обіцяла депутатський запит щодо відкликання Фокіна В.П. з української делегації ТКГ. Окрім ОПЗЖ, ВСІ представники... Опубліковано Solomiia Bobrovska Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Фокін заявив, що хоче створити в ОРДЛО тимчасовий уряд і назвав терористів на Донбасі "повстанцями”.