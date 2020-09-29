Отвечать на вопросы ожидающих его перед входом журналистов Фокин отказался

Отвечать на вопросы ожидающих его перед входом журналистов Фокин отказался

Фото: канал 1+1

Заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Сообщается, что Фокин приехал в парламент на внедорожнике премиум-класса и зашёл внутрь здания, проигнорировав вопросы журналистов.

Замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Фокин согласился прийти на заседание комитета парламента, чтобы объяснить народным депутатам свою позицию.