16:16  28 вересня
Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям
17:08  28 вересня
Кандидатом у мери Луцька від "Слуги народу" зареєстровано Романа Боднарука
18:23  28 вересня
У зоні ООС від початку доби зафіксували один ворожий обстріл
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2020, 17:11 1

ОАСК взявся за гімн у столичних школах: визначить, чи є протиправним таке рішення

28 вересня 2020, 17:11 1
Читайте также на русском языке
Позивач просить скасувати п. 1.2. цього рішення
Позивач просить скасувати п. 1.2. цього рішення
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі позову Київської міської ради про визнання протиправним рішення про обов'язкове щоденне виконання гімну у школах столиці.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Йдеться про рішення №433/9512 від 30.07.2020 року "Про обов'язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності".

Позивач просить скасувати п. 1.2. цього рішення, якими рекомендовано виконання гімну в школах за участю учнів та вчителів.

"Суд прийняв до розгляду справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 6 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що у школах Києва щодня виконуватимуть Гімн України - таким було рішення Київради.

7 вересня до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов до Київської міськради про визнання незаконним рішення відомства про щоденне виконання у школах столиці України державного гімну.

суд Київ школа гімн оаск
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »