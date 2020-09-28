ОАСК взявся за гімн у столичних школах: визначить, чи є протиправним таке рішення

Позивач просить скасувати п. 1.2. цього рішення

Позивач просить скасувати п. 1.2. цього рішення

Рixabay

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі позову Київської міської ради про визнання протиправним рішення про обов'язкове щоденне виконання гімну у школах столиці.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Йдеться про рішення №433/9512 від 30.07.2020 року "Про обов'язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності".

Позивач просить скасувати п. 1.2. цього рішення, якими рекомендовано виконання гімну в школах за участю учнів та вчителів.

"Суд прийняв до розгляду справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 6 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що у школах Києва щодня виконуватимуть Гімн України - таким було рішення Київради.

7 вересня до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов до Київської міськради про визнання незаконним рішення відомства про щоденне виконання у школах столиці України державного гімну.