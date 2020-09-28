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28 вересня 2020, 15:02 10

НАЗК викликало для надання пояснень прокурорів, слідчих і представників 9 партій

28 вересня 2020, 15:02 10
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Загалом НАЗК хоче почути пояснення 19 осіб
Загалом НАЗК хоче почути пояснення 19 осіб
Фото: flickr
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Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 19 осіб для надання пояснень щодо можливих порушень вимог антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Зокрема, для з’ясування обставин можливих порушень у фінансовій звітності, запрошуються наступні представники політичних партій:

  • Ігор Чичасов ("Партія Регіонів”);
  • Андрій Мохник (ВО "Свобода”);
  • Микола Поровський ("Республіканська християнська партія”);
  • Дмитро Подлужний ("Партія українського народу”);
  • Ігор Федоренко ("Нове життя”);
  • Ростислав Кондрик ("Народна сила”);
  • Антон Котвіцький ("Соціал-демократична партія”);
  • Людмила Супрун ("Народно-демократична партія”);
  • Андрій Наконечний ("Республіканська платформа”).

Крім того, НАЗК запрошує для надання пояснень ряд чиновників, які невчасно подали декларації про доходи:

  • Юрій Тацій, начальник управління Департаменту містобудування та архітектури КМДА;
  • Едуард Ушканенко, колишній слідчий головного управління ДФС у місті Києві;
  • Ірина Бібко, ексголова сектору Міністерства освіти і науки;
  • Михайло Макарук, колишній слідчий головного управління Нацполіції в Київській області;
  • Марія Федоренко, колишній прокурор Генеральної прокуратури України;
  • Ігор Лучко, колишній слідчий військової прокуратури Сумського гарнізону.

Також у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлення про зміни у майновому стані запрошуються:

  • Анатолій Галамага, заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА;
  • Олександр Стратович, колишній суддя Олевського районного суду Житомирської області;
  • Тимофій Волчков, заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Донецькій області.

Повторно для надання пояснень щодо можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується колишній начальник відділу агропромислового розвитку Генічеської РДА Олександр Коробков.

Нагадаємо, НАЗК виявило у чиновників незадеклароване майно на 358 млн грн. Найбільше незадекларованих коштів знайшли у депутата Ужгородської міськради.

НАЗК корупція партїї чиновники финансирование
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