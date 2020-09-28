НАЗК викликало для надання пояснень прокурорів, слідчих і представників 9 партій

Загалом НАЗК хоче почути пояснення 19 осіб

Загалом НАЗК хоче почути пояснення 19 осіб

Фото: flickr

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 19 осіб для надання пояснень щодо можливих порушень вимог антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Зокрема, для з’ясування обставин можливих порушень у фінансовій звітності, запрошуються наступні представники політичних партій:

Ігор Чичасов ("Партія Регіонів”);

Андрій Мохник (ВО "Свобода”);

Микола Поровський ("Республіканська християнська партія”);

Дмитро Подлужний ("Партія українського народу”);

Ігор Федоренко ("Нове життя”);

Ростислав Кондрик ("Народна сила”);

Антон Котвіцький ("Соціал-демократична партія”);

Людмила Супрун ("Народно-демократична партія”);

Андрій Наконечний ("Республіканська платформа”).

Крім того, НАЗК запрошує для надання пояснень ряд чиновників, які невчасно подали декларації про доходи:

Юрій Тацій, начальник управління Департаменту містобудування та архітектури КМДА;

Едуард Ушканенко, колишній слідчий головного управління ДФС у місті Києві;

Ірина Бібко, ексголова сектору Міністерства освіти і науки;

Михайло Макарук, колишній слідчий головного управління Нацполіції в Київській області;

Марія Федоренко, колишній прокурор Генеральної прокуратури України;

Ігор Лучко, колишній слідчий військової прокуратури Сумського гарнізону.

Також у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлення про зміни у майновому стані запрошуються:

Анатолій Галамага, заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА;

Олександр Стратович, колишній суддя Олевського районного суду Житомирської області;

Тимофій Волчков, заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Донецькій області.

Повторно для надання пояснень щодо можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується колишній начальник відділу агропромислового розвитку Генічеської РДА Олександр Коробков.

Нагадаємо, НАЗК виявило у чиновників незадеклароване майно на 358 млн грн. Найбільше незадекларованих коштів знайшли у депутата Ужгородської міськради.