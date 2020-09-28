НАЗК викликало для надання пояснень прокурорів, слідчих і представників 9 партій
Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 19 осіб для надання пояснень щодо можливих порушень вимог антикорупційного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.
Зокрема, для з’ясування обставин можливих порушень у фінансовій звітності, запрошуються наступні представники політичних партій:
- Ігор Чичасов ("Партія Регіонів”);
- Андрій Мохник (ВО "Свобода”);
- Микола Поровський ("Республіканська християнська партія”);
- Дмитро Подлужний ("Партія українського народу”);
- Ігор Федоренко ("Нове життя”);
- Ростислав Кондрик ("Народна сила”);
- Антон Котвіцький ("Соціал-демократична партія”);
- Людмила Супрун ("Народно-демократична партія”);
- Андрій Наконечний ("Республіканська платформа”).
Крім того, НАЗК запрошує для надання пояснень ряд чиновників, які невчасно подали декларації про доходи:
- Юрій Тацій, начальник управління Департаменту містобудування та архітектури КМДА;
- Едуард Ушканенко, колишній слідчий головного управління ДФС у місті Києві;
- Ірина Бібко, ексголова сектору Міністерства освіти і науки;
- Михайло Макарук, колишній слідчий головного управління Нацполіції в Київській області;
- Марія Федоренко, колишній прокурор Генеральної прокуратури України;
- Ігор Лучко, колишній слідчий військової прокуратури Сумського гарнізону.
Також у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлення про зміни у майновому стані запрошуються:
- Анатолій Галамага, заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА;
- Олександр Стратович, колишній суддя Олевського районного суду Житомирської області;
- Тимофій Волчков, заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Донецькій області.
Повторно для надання пояснень щодо можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується колишній начальник відділу агропромислового розвитку Генічеської РДА Олександр Коробков.
Нагадаємо, НАЗК виявило у чиновників незадеклароване майно на 358 млн грн. Найбільше незадекларованих коштів знайшли у депутата Ужгородської міськради.