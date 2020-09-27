На Донеччині невідомі підробили документи однієї з політичних партій
Ймовірно, злочин скоїв представники партії-конкурентки
Ймовірно, злочин скоїв представники партії-конкурентки
До Волноваського відділу поліції на Донеччині надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів і документів.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції Донецької області, пише RegioNews.
За попередніми даними, представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи декількох осіб з іншої партії, що перешкоджає реалізації виборчих прав.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.
У поліції не повідомили, про які партії йдеться.
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