13:53  27 вересня
Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Петра Порошенка і чиновників Мінфіну
14:20  27 вересня
Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі - Кучер
09:56  27 вересня
На Донбасі підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2020, 17:07

На Донеччині невідомі підробили документи однієї з політичних партій

27 вересня 2020, 17:07
Читайте также на русском языке
Ймовірно, злочин скоїв представники партії-конкурентки
Ймовірно, злочин скоїв представники партії-конкурентки
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До Волноваського відділу поліції на Донеччині надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів і документів.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Донецької області, пише RegioNews.

За попередніми даними, представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи декількох осіб з іншої партії, що перешкоджає реалізації виборчих прав.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

У поліції не повідомили, про які партії йдеться.

Нагадаємо, у Слов’янську відбувся мітинг проти повернення в політику Нелі Штепи.

вибори партїї поліція Донецька область підробка документ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рекордна контрабанда: за кермом буса був чоловік першого секретаря посольства України в Словаччині
27 вересня 2020, 16:12
Рекордна контрабанда: на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок
27 вересня 2020, 14:48
Нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії
27 вересня 2020, 12:08
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »