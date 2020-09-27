На Донеччині невідомі підробили документи однієї з політичних партій

Ймовірно, злочин скоїв представники партії-конкурентки

Ймовірно, злочин скоїв представники партії-конкурентки

Фото з відкритих джерел

До Волноваського відділу поліції на Донеччині надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів і документів.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Донецької області, пише RegioNews.

За попередніми даними, представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи декількох осіб з іншої партії, що перешкоджає реалізації виборчих прав.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

У поліції не повідомили, про які партії йдеться.

Нагадаємо, у Слов’янську відбувся мітинг проти повернення в політику Нелі Штепи.