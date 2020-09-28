16:16  28 вересня
Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям
12:36  28 вересня
Стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021
12:41  28 вересня
Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2020, 14:40 5

Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської податкової інспекції

28 вересня 2020, 14:40 5
Читайте также на русском языке
Раніше його затримали за вимагання $40 тисяч
Раніше його затримали за вимагання $40 тисяч
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Личаківський районний суд міста Львова обрав запобіжні заходи начальнику податкової інспекції у Тернопільській області, його сину та ще  двом спільникам.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області, передає RegioNews.

У судовому засіданні прокурор наполягав на обранні безальтернативного запобіжного заходу — у виді тримання під вартою без визначення застави начальнику Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області”, - йдеться в повідомленні.

Однак суд обрав для чиновника тримання під вартою із можливістю внесення понад 1 млн грн застави, а для його сина - застави у розмірі 420 тис грн.

Двох їхніх спільників у вимаганні будуть тримати під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 25 вересня керівника Тернопільської ДПІ затримали на вимаганні $40 тисяч, за даною справою відкрите кримінальне провадження.

суд затримання корупція Тернопіль податкова служба Тернопільська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Керівництво митниці Луганщини підозрюють в систематичному хабарництві
26 вересня 2020, 12:43
Суд відмовився знімати кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів
25 вересня 2020, 20:18
Суд зобов’язав відкрити справу проти слідчих, які взяли штурмом виставку картин Порошенка
25 вересня 2020, 17:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »