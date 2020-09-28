Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської податкової інспекції

Раніше його затримали за вимагання $40 тисяч

Раніше його затримали за вимагання $40 тисяч

Фото: СБУ

Личаківський районний суд міста Львова обрав запобіжні заходи начальнику податкової інспекції у Тернопільській області, його сину та ще двом спільникам.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області, передає RegioNews.

У судовому засіданні прокурор наполягав на обранні безальтернативного запобіжного заходу — у виді тримання під вартою без визначення застави начальнику Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області”, - йдеться в повідомленні.

Однак суд обрав для чиновника тримання під вартою із можливістю внесення понад 1 млн грн застави, а для його сина - застави у розмірі 420 тис грн.

Двох їхніх спільників у вимаганні будуть тримати під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 25 вересня керівника Тернопільської ДПІ затримали на вимаганні $40 тисяч, за даною справою відкрите кримінальне провадження.