НАЗК виявило у чиновників незадеклароване майно на 358 млн грн

Найбільше незадекларованих коштів знайшли у депутата Ужгородської міськради

Найбільше незадекларованих коштів знайшли у депутата Ужгородської міськради

Фото: flickr

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у чиновників незадекларованого майна на 358 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає RegioNews.

В агентстві зазначають, що серед топ-порушників знаходяться колишній міністр та місцеві депутати. Найбільшу суму недостовірних відомостей виявили у наступних декларантів:

95,3 млн грн - Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради;

60,4 млн грн – Віктор Андрєєв, перший заступник Голови Шевченківської РДА у місті Києві;

34,6 млн грн та 29,6 млн грн (у деклараціях за 2018 та 2019 роки відповідно) – Ігор Насалик, колишній Міністр енергетики та вугільної промисловості;

27,4 млн грн – Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради;

19,1 млн грн – Олена Глінкіна, депутат Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

9,3 млн грн – Василь Коротецький, начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції;

8,2 млн грн – Валерій Клок, директор ДП "Сільськогосподарське підприємство "Олександрівське”;

5,5 млн грн – Олександр Холін, директор філії ДП "Укрдержбудекспертиза” у Херсонській області;

4,1 млн грн – Сергій Ніколайчук, колишній заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

3,7 млн грн – Джемма Куценко, начальник юридичного відділу ГУ Державної казначейської служби у Київській області;

3,5 млн грн – Юрій Яремчук, депутат Вінницької обласної ради;

3,5 млн грн – Михайло Гульчій, начальник Управління Державної казначейської служби у Тисменицькому районі Івано-Франківської області;

2,9 млн грн – Юрій Дрьомін, депутат Вишгородської районної ради Київської області;

2,6 млн грн та 2,4 млн грн (у деклараціях за 2018 та 2019 роки відповідно) – Сергій Бессараб, Міністр у справах ветеранів.

За результатами перевірок НАЗК направило до НАБУ, ДБР та Нацполіції 42 висновки про виявлення ознак кримінального правопорушення. Крім того, НАЗК склало та направило до суду три протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КупАП.

Нагадаємо, НАЗК викликає для пояснень Смешка і керівників ще 10 партій.