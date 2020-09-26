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26 вересня 2020, 14:14 9

Рада може заборонити чиновниками заперечувати агресію РФ

26 вересня 2020, 14:14 9
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За підтримку російської агресії чиновників зможуть карати по закону
За підтримку російської агресії чиновників зможуть карати по закону
Фото: flickr
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До Верховної Ради України внесли проєкт закону №4136, який пропонує заборонити публічним діячам і посадовим особам заперечувати російську агресію проти України та окупацію її територій.

Про це йдеться на сайті парламенту, передає RegioNews.

У тексті законопроєкту забороняється чиновниками робити заяви, які прямо чи побічно містять ознаки визнання або виправдання законності окупації або підтримки російської агресії і посягання на територіальну цілісність України.

Під публічним діячем мається на увазі президент, прем'єр-міністр, народні депутати, міністри, генеральний прокурор, судді вищих інстанцій, керівники спецслужб та антикорупційних органів та інші високопоставлені чиновники”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Їм буде заборонено брати участь на території Росії і тимчасово окупованих територіях в урочистостях з нагоди офіційних державних свят РФ та інших заходах, організованих невизнаною "владою".

Також пропонується заборонити чиновниками і депутатам будь-яку взаємодію з органами та їхніми посадовцями державної влади Росії або з самопроголошеною "владою" в ОРДЛО і в окупованому Криму, якщо немає відповідного дозволу Верховної Ради.

У разі ухвалення закону, такі дії будуть визнаватися протиправними.

Нагадаємо, раніше ДБР встановило справжні причини та умови анексії Кримського півострову.

РФ агресія чиновники Верховна Рада парламент заборона
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