НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий

Всего НАПК хочет услышать объяснения 19 человек

Всего НАПК хочет услышать объяснения 19 человек

Фото: flickr

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 19 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В частности, для выяснения обстоятельств возможных нарушений в финансовой отчетности, приглашаются следующие представители политических партий:

Игорь Чичасов ("Партия Регионов")

Андрей Мохнык (ВО "Свобода");

Николай Поровский ("Республиканская христианская партия");

Дмитрий Подлужный ("Партия украинского народа")

Игорь Федоренко ("Новая жизнь")

Ростислав Кондрик ("Народная сила")

Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия")

Людмила Супрун ("Народно-демократическая партия")

Андрей Наконечный ("Республиканская платформа").

Кроме того, НАПК приглашает для дачи объяснений ряд чиновников, которые вовремя не подали декларации о доходах:

Юрий Таций, начальник управления Департамента градостроительства и архитектуры КГГА;

Эдуард Ушканенко, бывший следователь главного управления ГФС в Киеве;

Ирина Бибко, экс-голова сектора Министерства образования и науки;

Михаил Макарук, бывший следователь главного управления Нацполиции в Киевской области;

Мария Федоренко, бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины;

Игорь Лучко, бывший следователь военной прокуратуры Сумского гарнизона.

Также в связи с несвоевременным представлением сообщения об изменениях в имущественном состоянии приглашаются:

Анатолий Галамага, заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА;

Александр Стратович, бывший судья Олевского районного суда Житомирской области;

Тимофей Волчков, заместитель начальника управления Укртрансбезопасности в Донецкой области.

Повторно для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается бывший начальник отдела агропромышленного развития Генической РГА Александр Коробков.

Напомним, НАПК нашло у чиновников незадекларированное имущество на 358 млн грн. Больше всего незадекларированных средств нашли у депутата Ужгородского горсовета.