НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий
Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 19 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
В частности, для выяснения обстоятельств возможных нарушений в финансовой отчетности, приглашаются следующие представители политических партий:
- Игорь Чичасов ("Партия Регионов")
- Андрей Мохнык (ВО "Свобода");
- Николай Поровский ("Республиканская христианская партия");
- Дмитрий Подлужный ("Партия украинского народа")
- Игорь Федоренко ("Новая жизнь")
- Ростислав Кондрик ("Народная сила")
- Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия")
- Людмила Супрун ("Народно-демократическая партия")
- Андрей Наконечный ("Республиканская платформа").
Кроме того, НАПК приглашает для дачи объяснений ряд чиновников, которые вовремя не подали декларации о доходах:
- Юрий Таций, начальник управления Департамента градостроительства и архитектуры КГГА;
- Эдуард Ушканенко, бывший следователь главного управления ГФС в Киеве;
- Ирина Бибко, экс-голова сектора Министерства образования и науки;
- Михаил Макарук, бывший следователь главного управления Нацполиции в Киевской области;
- Мария Федоренко, бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины;
- Игорь Лучко, бывший следователь военной прокуратуры Сумского гарнизона.
Также в связи с несвоевременным представлением сообщения об изменениях в имущественном состоянии приглашаются:
- Анатолий Галамага, заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА;
- Александр Стратович, бывший судья Олевского районного суда Житомирской области;
- Тимофей Волчков, заместитель начальника управления Укртрансбезопасности в Донецкой области.
Повторно для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается бывший начальник отдела агропромышленного развития Генической РГА Александр Коробков.
Напомним, НАПК нашло у чиновников незадекларированное имущество на 358 млн грн. Больше всего незадекларированных средств нашли у депутата Ужгородского горсовета.