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28 сентября 2020, 15:02 12

НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий

28 сентября 2020, 15:02 12
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Всего НАПК хочет услышать объяснения 19 человек
Всего НАПК хочет услышать объяснения 19 человек
Фото: flickr
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Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 19 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В частности, для выяснения обстоятельств возможных нарушений в финансовой отчетности, приглашаются следующие представители политических партий:

  • Игорь Чичасов ("Партия Регионов")
  • Андрей Мохнык (ВО "Свобода");
  • Николай Поровский ("Республиканская христианская партия");
  • Дмитрий Подлужный ("Партия украинского народа")
  • Игорь Федоренко ("Новая жизнь")
  • Ростислав Кондрик ("Народная сила")
  • Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия")
  • Людмила Супрун ("Народно-демократическая партия")
  • Андрей Наконечный ("Республиканская платформа").

Кроме того, НАПК приглашает для дачи объяснений ряд чиновников, которые вовремя не подали декларации о доходах:

  • Юрий Таций, начальник управления Департамента градостроительства и архитектуры КГГА;
  • Эдуард Ушканенко, бывший следователь главного управления ГФС в Киеве;
  • Ирина Бибко, экс-голова сектора Министерства образования и науки;
  • Михаил Макарук, бывший следователь главного управления Нацполиции в Киевской области;
  • Мария Федоренко, бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины;
  • Игорь Лучко, бывший следователь военной прокуратуры Сумского гарнизона.

Также в связи с несвоевременным представлением сообщения об изменениях в имущественном состоянии приглашаются:

  • Анатолий Галамага, заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА;
  • Александр Стратович, бывший судья Олевского районного суда Житомирской области;
  • Тимофей Волчков, заместитель начальника управления Укртрансбезопасности в Донецкой области.

Повторно для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается бывший начальник отдела агропромышленного развития Генической РГА Александр Коробков.

Напомним, НАПК нашло у чиновников незадекларированное имущество на 358 млн грн. Больше всего незадекларированных средств нашли у депутата Ужгородского горсовета.

НАПК коррупция партии чиновники финансирование
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