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28 вересня 2020, 13:33 5

В Ужгороді кандидатами зареєстрували двох "клонів" чинного мера

28 вересня 2020, 13:33 5
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Публічної інформації про їхню діяльність немає
Публічної інформації про їхню діяльність немає
Фото: Facebook
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В Ужгороді міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду мера чинного міського голову Богдана Андріїва, а також двох його однофамільців.

Про це повідомляє Громадська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

23 вересня Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на міського голову Ужгорода Богдана Євстафійовича Андріїва, який наразі є чинним міським головою Ужгорода, а також Богдана Михайловича Андріїва та Богдана Ярославовича Андріїва”, - йдеться в повідомленні.

В ОПОРІ додали, що усі троє кандидатів балотуються як самовисуванці, а не представники політичних сил.

Також активісти не змогли знайти публічної інформації про політичну або громадську діяльність клонів чинного мера. Активісти припускають, що дані особи зареєстровані як технічні кандидати.

Нагадаємо, раніше суд закрив провадження у справі мера Ужгорода Андріїва щодо можливого конфлікту інтересів за поданням НАБУ.

Читайте також: Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера.

Ужгород Місцеві вибори Кандидат Богдан Андріїв ОПОРА
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