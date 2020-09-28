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28 вересня 2020, 10:12 7

Місцеві вибори: у Василькові не зареєстрували команду чинного мера міста

28 вересня 2020, 10:12 7
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Мер планує провести реєстрацію на вибори через суд
Фото: Facebook
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Міський голова Василькова Володимир Сабадаш повідомив, що його команду не зареєстрували для участі у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня цього року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис Сабадаша у Facebook.

"З’ясувалося, що документи моєї команди "випадково" зникли після їх подачі до Територіальної Виборчої Комісії. А члени комісії "не знають", де вони. Боїтесь мене та моєї команди? Правильно робите. Зараз подаємо новий пакет документів", - йдеться у дописі.

Пізніше він повідомив, що осередок політичної партії "За майбутнє" у Васильківській ОТГ протизаконно не зареєстрували для участі у виборах.

Деякі члени ТВК спочатку знищують наші документи, а потім здійснюється напад на одного з членів моєї команди. Це "класичний" прийом банди Мосійчука-Іващенко, який використовувався у 2010 році на виборах мера. Не хочете реєструвати по закону, зареєструємось через суд", - говорить Сабадаш.

Раніше повідомлялось, що міський голова Василькова Володимир Сабадаш заявив про те, що став членом політичної партії "За майбутнє".

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вибори політика партія мер Кандидат Сабадаш Володимир
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