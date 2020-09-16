Суд закрив провадження у справі мера Ужгорода Андріїва
В Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області відбулося засідання у справі відносно міського голови Ужгорода, щодо якого було складено протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а саме: за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Про це пише RegioNews з посиланням на матеріали суду.
Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши позицію прокурора, пояснення особи, відносно якої було складено протоколи про адміністративні правопорушення та захисника, дійшов висновку, що обставини, які викладені у протоколах про адміністративні правопорушення, не підтверджені належними та допустимими доказами та ґрунтувалися на припущеннях.
Відтак, суд постановив закрити провадження у справі проти мера Ужгорода Богдана Андріїва у зв’язку із відсутністю події і складу адміністративних правопорушень.
Нагадаємо, 3 серпня НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова та мера Ужгорода Богдана Андріїва.