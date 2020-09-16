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16 вересня 2020, 17:54 6

Суд закрив провадження у справі мера Ужгорода Андріїва

16 вересня 2020, 17:54 6
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Провадження велося щодо можливого конфлікту інтересів за поданням НАБУ
Фото з відкритих джерел
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В Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області відбулося засідання у справі відносно міського голови Ужгорода, щодо якого було складено протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а саме: за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про це пише RegioNews з посиланням на матеріали суду.

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши позицію прокурора, пояснення особи, відносно якої було складено протоколи про адміністративні правопорушення та захисника, дійшов висновку, що обставини, які викладені у протоколах про адміністративні правопорушення, не підтверджені належними та допустимими доказами та ґрунтувалися на припущеннях.

Відтак, суд постановив закрити провадження у справі проти мера Ужгорода Богдана Андріїва у зв’язку із відсутністю події і складу адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, 3 серпня НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова та мера Ужгорода Богдана Андріїва.

суд мер Ужгород корупція Андріїв Богдан
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