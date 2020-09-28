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28 сентября 2020, 13:33 5

В Ужгороде кандидатами зарегистрировали двух "клонов" действующего мэра

28 сентября 2020, 13:33 5
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Публичной информации об их деятельности нет
Публичной информации об их деятельности нет
Фото: Facebook
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В Ужгороде городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность мэра действующего городского голову Богдана Андриива, а также двух его однофамильцев.

Об этом сообщает Общественная сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

23 сентября Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на мэра Ужгорода Богдана Евстафьевича Андриива, который сейчас является действующим городским головой Ужгорода, а также Богдана Михайловича Андриива и Богдана Ярославича Андриива", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ добавили, что все трое кандидатов баллотируются как самовыдвиженцы, а не представители политических сил.

Также активисты не смогли найти публичной информации о политической или общественной деятельности клонов действующего мэра. Активисты предполагают, что данные лица зарегистрированы как технические кандидаты.

Напомним, суд закрыл производство в деле мэра Ужгорода Андриива в отношении возможного конфликта интересов по представлению НАБУ.

Читайте также: Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра.

Ужгород Местные выборы Кандидат Богдан Андриев ОПОРА
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