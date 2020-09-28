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28 вересня 2020, 10:56 8

На посаду мера Вінниці зареєстровано 10 кандидатів

28 вересня 2020, 10:56 8
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Серед них половина - самовисуванці
Серед них половина - самовисуванці
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Вінницька міська виборча комісія зареєструвала десять кандидатів на посаду мера міста та опублікувала відповідні постанови.

Про це повідомляється на сайті Вінницької міської ради, передає RegioNews.

Серед зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови Вінниці п’ятеро - представники політичних партій, і ще п’ятеро - самовисуванці.

Зокрема, від політичних партій на посаду мера Вінниці балотуються:

Моргунов Сергій Анатолійович – міський голова Вінниці ("Українська стратегія Гройсмана”);

Борзов Сергій Сергійович – голова Вінницької ОДА ("Слуга народу”);

Устінова Олександра Юріївна – народна депутатка України ("Голос”);

Кудлаєнко Сергій Володимирович – колишній народний депутат ("Європейська солідарність”);

Солейко Наталія Петрівна – колишня заступниця голови Вінницької обласної ради ("Батьківщина”).

Також виборча комісія опублікувала постанови про реєстрацію п’яти самовисуванців:

Юзва Валентин Валерійович;

Шванова Галина Віталіївна;

Стахова Світлана Олександрівна;

Ткачук Андрій Васильович;

Щекотунов Валентин Олегович;

Раніше про намір балотуватися на посаду міського голови заявив В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ та Ірина Котова від партії "Наш край”, інформації про реєстрацію цих кандидатів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці на посаду мера зареєстрували лише одного кандидата.

Також в одному із районів Вінниччини народні обранці побилися з кандидатами у депутати.

ОТГ мер Вінниця Місцеві вибори Кандидат
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