У "Слуги народу" відреагували на заяву нардепа Галушка про вихід з партії

Служба безпеки партії почала перевірку факту продажу місць в списках на вибори

Служба безпеки партії почала перевірку факту продажу місць в списках на вибори

Фото: "Слуга народу"

Служба безпеки «Слуги народу» почала перевірку у зв'язку із звинуваченнями нардепа Миколи Галушка про нібито продаж всіх місць в списках партії на окрузі №97 у Київській області на місцевих виборах.

Про це повідомляє прес-служба партії на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Це дуже серйозні звинувачення, оскільки "договорняки" і торгівля місцями у списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки. Ми також перевіряємо факти, які навів керівник Київської обласної організації партії "Слуги народу" Олександр Дубинський. За його даними, пан Галушко зустрічався з політичними опонентами "Слуги народу" в окрузі № 97 і, ймовірно, мав намір включити їх людей у список на місцеві вибори", - заявили в "Слуги народу".

В повідомленні підкреслили, що керівництво партії довіряє командам в регіонах, тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там. У той же час вищі керівні органи та особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків. Такими інструментами у "Слуги народу" пообіцяли скористатися, якщо факти продажу місць" підтвердяться.

Щодо слів пана Галушка про намір вийти з партії "Слуги народу" - коли від депутата надійде офіційне письмову заяву про це, керівні органи партії розглянуть його у відповідному статутом порядку. Підкреслюємо, що про вихід пана Галушка з фракції "Слуги народу" в парламенті не йдеться", - йдеться в заяві партії.

Щодо заяви народного депутата від фракції "Слуга Народу" Миколи Галушка. 26 вересня згаданий депутат виклав у соцмережі... Опубліковано Слуга Народу Неділя, 27 вересня 2020 р.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії .