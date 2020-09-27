В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии

Служба безопасности партии начала проверку факта продажи мест в списках на выборы

Служба безопасности партии начала проверку факта продажи мест в списках на выборы

Фото: "Слуга народа"

Служба безопасности «Слуги народа» начала проверку в связи с обвинениями нардепа Николая Галушко о якобы продаже всех мест в списках партии на округе №97 в Киевской области на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба партии на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы”, - заявили в "Слуге народе".

В сообщении подчеркнули, что руководство партии доверяет командам в регионах, поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек. Такими инструментами в "Слуге народа" пообещали воспользоваться, если факты "продажи мест" подтвердятся.

Относительно слов господина Галушко о намерении выйти из партии "Слуги народа" - когда от депутата поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем уставу порядке. Подчеркиваем, что о выходе господина Галушко из фракции "Слуги народа" в парламенте речь не идет", - говорится в заявлении партии.

Щодо заяви народного депутата від фракції "Слуга Народу" Миколи Галушка. 26 вересня згаданий депутат виклав у соцмережі... Опубліковано Слуга Народу Неділя, 27 вересня 2020 р.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии .