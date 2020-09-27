ЗеГеографи: Кандидат у мери Тернополя від "Слуг народу" Віктор Гевко сплутав рідне місто з Кременцем

У передвиборному ролику Гевка про Тернопіль використані фото іншого міста – Кременця

У передвиборному ролику Гевка про Тернопіль використані фото іншого міста – Кременця

Фото: Віктор Гевко Facebook

На офіційній передвиборчій сторінці у Facebook кандидата у мери Тернополя від правлячої партії "Слуга народу" Віктора Гевка у заставці розмістили короткий відеоролик, у якому використані фотографії іншого міста - Кременця.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Тернополяни.

Розміщене у соцмережі відео розпочинається словами :" Зе "Слуга народу" - Тернопіль це ти".

Далі почергово транслюють фотографії відомих локацій міста, зокрема озера, театрального майдану, набережної. Але поруч з ними на відео є і панорама міста Кременця з гори Бона, хоча жодної згадки про це містечко у ролику немає.

Нагадаємо, на Хмельниччині розмістили білборди "Слуги народу" із закликами до рівнян.

Також у місті Очакові, яке розташоване в Миколаївській області з`явилась зовнішня реклама правлячої партії "Слуга народу" із девізом "Херсонщина - це ти!".