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27 вересня 2020, 11:51 5

ЗеГеографи: Кандидат у мери Тернополя від "Слуг народу" Віктор Гевко сплутав рідне місто з Кременцем

27 вересня 2020, 11:51 5
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У передвиборному ролику Гевка про Тернопіль використані фото іншого міста – Кременця
У передвиборному ролику Гевка про Тернопіль використані фото іншого міста – Кременця
Фото: Віктор Гевко Facebook
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На офіційній передвиборчій сторінці у Facebook кандидата у мери Тернополя від правлячої партії "Слуга народу" Віктора Гевка у заставці розмістили короткий відеоролик, у якому використані фотографії іншого міста - Кременця.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Тернополяни.

Розміщене у соцмережі відео розпочинається словами :" Зе "Слуга народу" - Тернопіль це ти".

Далі почергово транслюють фотографії відомих локацій міста, зокрема озера, театрального майдану, набережної. Але поруч з ними на відео є і панорама міста Кременця з гори Бона, хоча жодної згадки про це містечко у ролику немає.

Нагадаємо, на Хмельниччині розмістили білборди "Слуги народу" із закликами до рівнян.

Також у місті Очакові, яке розташоване в Миколаївській області з`явилась зовнішня реклама правлячої партії "Слуга народу" із девізом "Херсонщина - це ти!".

Тернопіль Слуга народа мер Кандидат реклама відео
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