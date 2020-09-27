Нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії

Народний обранець заявив про продаж місць у списках партії на місцеві вибори

Народний обранець заявив про продаж місць у списках партії на місцеві вибори

Фото: Українська правда

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко прийняв рішення вийти з партії через кулуарні політичні ігри.

Про це Микола Галушко повідомив у своєму відеозверненні, пише RegioNews.

Нардеп заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" на його окрузі (97 округ у Київській області, Бровари – ред.) продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами.

На місцевих виборах всі місця в списках від партії "Слуга народу" були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії" Слуга народу "в моєму окрузі. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда брати участь не буде. Тому я, Галушко Микола, офіційно заявляю про вихід з партії "Слуга народу", - сказав нардеп.

Галушко додав, що при розподілів районів, "виключно з політичним підходом, кулуарна політична гра керівництва "Слуги народу" ледь не знищила його рідний Броварський район".

Нагадаємо, нардеп з Полтавщини Костянтин Касай подав заяву на вихід з партії "Слуга народу".