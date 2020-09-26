У Слов’янську відбувся мітинг проти повернення в політику Нелі Штепи

Нещодавно її зареєстрували кандидатом на пост мера міста

Нещодавно її зареєстрували кандидатом на пост мера міста

Фото: krymr.com

У місті Слов’янськ Донецької області відбувся мітинг проти повернення в місцеву політику колишньої міської голови Нелі Штепи, яку підозрюють у сепаратизмі.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає RegioNews.

За даними видання, на акцію протесту вийшли кілька десятків місцевих мешканців та сусідніх Краматорська, Дружківки та Лиману.

Я боюся втратити Україну. Я боюся втратити державність. У Путіна є мета - розвалити нас на маленькі шматочки, і щоб не стало ні українського народу, і я вже мовчу за Слов'янськ. Штепа - це маленький пазл в його баченні нашої країни", - говорить учасниця акції Наталія зі Слов'янська.

Мітингувальники принесли з собою прапори України і плакати з написами "Штепа – "русский мир", "Штепу геть!".

Проблема, яку ми маємо, - це українські суди. Саме в 2017 році український суд недореформований звільнив Штепу з-під варти. Багато у нас було претензій до тієї влади, яка тільки намагалася зробити реформу судів", - заявив учасник акції Олександр Беліменко.

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.

22 вересня стало відомо, що Штепу зареєстрували кандидатом на пост глави Слов’янської ОТГ.