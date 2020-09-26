У Слов’янську відбувся мітинг проти повернення в політику Нелі Штепи
У місті Слов’янськ Донецької області відбувся мітинг проти повернення в місцеву політику колишньої міської голови Нелі Штепи, яку підозрюють у сепаратизмі.
Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає RegioNews.
За даними видання, на акцію протесту вийшли кілька десятків місцевих мешканців та сусідніх Краматорська, Дружківки та Лиману.
Я боюся втратити Україну. Я боюся втратити державність. У Путіна є мета - розвалити нас на маленькі шматочки, і щоб не стало ні українського народу, і я вже мовчу за Слов'янськ. Штепа - це маленький пазл в його баченні нашої країни", - говорить учасниця акції Наталія зі Слов'янська.
Мітингувальники принесли з собою прапори України і плакати з написами "Штепа – "русский мир", "Штепу геть!".
Проблема, яку ми маємо, - це українські суди. Саме в 2017 році український суд недореформований звільнив Штепу з-під варти. Багато у нас було претензій до тієї влади, яка тільки намагалася зробити реформу судів", - заявив учасник акції Олександр Беліменко.
Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.
17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.
22 вересня стало відомо, що Штепу зареєстрували кандидатом на пост глави Слов’янської ОТГ.