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26 сентября 2020, 17:35 3

В Славянске прошел митинг против возвращения в политику Нели Штепы

26 сентября 2020, 17:35 3
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Недавно ее зарегистрировали кандидатом на пост мэра города
Недавно ее зарегистрировали кандидатом на пост мэра города
Фото: krymr.com
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В городе Славянск Донецкой области состоялся митинг против возвращения в местную политику бывшей городской головы Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает "Крим.Реалии", передает RegioNews.

По данным издания, на акцию протеста вышли несколько десятков местных жителей и соседних Краматорска, Дружковки и Лимана.

Я боюсь потерять Украину. Я боюсь потерять государственность. У Путина есть цель - развалить нас на маленькие кусочки, и чтобы не стало ни украинского народа, и я уже молчу за Славянск. Штепа - это маленький пазл в его видении нашей страны", - говорит участница акции Наталья из Славянска.

Митингующие принесли с собой флаги Украины и плакаты с надписями "Штепа - "русский мир", "Штепу геть!".

Проблема, которую мы имеем, - это украинские суды. Именно в 2017 году украинский суд недореформированный освободил Штепу из-под стражи. Много у нас было претензий к власти, которая только пыталась сделать реформу судов", - заявил участник акции Александр Белименко.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.

22 сентября стало известно, что Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ

протест митинг сепаратизм Неля Штепа Славянск государственная измена
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