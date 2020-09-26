В Славянске прошел митинг против возвращения в политику Нели Штепы

Недавно ее зарегистрировали кандидатом на пост мэра города

Недавно ее зарегистрировали кандидатом на пост мэра города

Фото: krymr.com

В городе Славянск Донецкой области состоялся митинг против возвращения в местную политику бывшей городской головы Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает "Крим.Реалии", передает RegioNews.

По данным издания, на акцию протеста вышли несколько десятков местных жителей и соседних Краматорска, Дружковки и Лимана.

Я боюсь потерять Украину. Я боюсь потерять государственность. У Путина есть цель - развалить нас на маленькие кусочки, и чтобы не стало ни украинского народа, и я уже молчу за Славянск. Штепа - это маленький пазл в его видении нашей страны", - говорит участница акции Наталья из Славянска.

Митингующие принесли с собой флаги Украины и плакаты с надписями "Штепа - "русский мир", "Штепу геть!".

Проблема, которую мы имеем, - это украинские суды. Именно в 2017 году украинский суд недореформированный освободил Штепу из-под стражи. Много у нас было претензий к власти, которая только пыталась сделать реформу судов", - заявил участник акции Александр Белименко.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.

22 сентября стало известно, что Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ