У Кривому Розі гірники із двох шахт припинили підземний протест

Шахтарі у повному складі піднялися на поверхню

Шахтарі у повному складі піднялися на поверхню

Фото: з відкритих джерел

У Кривому Розі протестувальники двох шахт у повному складі піднялися на поверхню і припинили підземний страйк.

Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.

Попередньо стало відомо, що в ході перемовин гірників та адміністрації КЗРК було досягнуто домовленості, що всі гірники, хто знаходився під землею з першого дня протесту, підпишуть Меморандум і це буде гарантією непритягнення їх до відповідальності, запорукою непереслідування”, - повідомив він.

За його словами, адміністрація КЗРК наполягла на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться всі протестувальники всіх чотирьох шахт.

Волинець додав, що вчора ввечері протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню.

Підземний протест продовжують 68 гірників шахт "Жовтнева" та "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату.

Нагадаємо, 22 вересня у Кривому Розі відбулися переговори між шахтарями та адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату, які тривали всього 5 хвилин.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі вже 20 добу під землею страйкують 149 шахтарів.