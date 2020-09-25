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25 вересня 2020, 13:03 12

Студенти Олімпійського коледжу під Кабміном вимагають відставки Шкарлета і Гутцайта

25 вересня 2020, 13:03 12
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Протестувальники вимагають відставки міністрів освіти і спорту, а також скасування розпорядження щодо реорганізації коледжу
Протестувальники вимагають відставки міністрів освіти і спорту, а також скасування розпорядження щодо реорганізації коледжу
Фото: Цензор.нет
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Студенти Олімпійського коледжу в Києві проводять акцію протесту проти «фактичної ліквідації коледжу" та рішення уряду передати землю і майно коледжу Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).

Про це інформує RegioNews з посиланням на Цензор.НЕТ.

Протестувальники вимагають скасувати розпорядження про реорганізацію Олімпійського коледжу, а також звільнення в.о міністра освіти Сергія Шкарлета і міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Вимагаємо негайного звільнення Сергія Шкарлета, вимагаємо негайного розпорядження Кабміну про реорганізацію Олімпійського коледжу, вимагаємо негайного звільнення Єгора Батарона (студент Олімпійського коледжу, що знаходиться у відділенні поліції – ред.)", - заявили протестувальники.

Кабмін Київ протест спорт відставка Олімпіада студент міністр освіти Вадим Гутцайт коледж Сергій Шкарлет
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