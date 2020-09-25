Студенти Олімпійського коледжу під Кабміном вимагають відставки Шкарлета і Гутцайта

Протестувальники вимагають відставки міністрів освіти і спорту, а також скасування розпорядження щодо реорганізації коледжу

Протестувальники вимагають відставки міністрів освіти і спорту, а також скасування розпорядження щодо реорганізації коледжу

Фото: Цензор.нет

Студенти Олімпійського коледжу в Києві проводять акцію протесту проти «фактичної ліквідації коледжу" та рішення уряду передати землю і майно коледжу Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).

Про це інформує RegioNews з посиланням на Цензор.НЕТ.

Протестувальники вимагають скасувати розпорядження про реорганізацію Олімпійського коледжу, а також звільнення в.о міністра освіти Сергія Шкарлета і міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Вимагаємо негайного звільнення Сергія Шкарлета, вимагаємо негайного розпорядження Кабміну про реорганізацію Олімпійського коледжу, вимагаємо негайного звільнення Єгора Батарона (студент Олімпійського коледжу, що знаходиться у відділенні поліції – ред.)", - заявили протестувальники.