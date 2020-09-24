Протест шахтарів у Кривому Розі: підприємство готують до зупинки

Частину гірників планують звільнити

Частину гірників планують звільнити

Фото: Facebook

У Кривому Розі після трьох тижнів підземних протестів гірників "Кривбасзалізрудкому" керівництво підприємства вирішило закрити всі шахти на тривалий простій.

Про це повідомляється на сайті комбінату, передає RegioNews.

За даними адміністрації, усі структурні підрозділи компанії призупинять роботу.

Із самого початку акції протесту, оголошеної деякими з працівників шахт "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" і "Тернівська", керівництво ПАТ "Кривбасзалізрудком" вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, незважаючи на те, що вимоги шахтарів були свідомо нездійсненними...Незважаючи на всі вжиті керівництвом підприємства заходи, частина працівників все ще залишається під землею", – йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації комбінату заявили, що зупинка підприємства вимушена і це рішення було прийняте для для мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання, попередження негативного впливу на навколишнє середовище.

На даний момент вже розпочалися заходи з підготовки до переходу на простій. Через припинення роботи співробітників і профспілки попередили про скорочення штату”, - йдеться в заяві.

У підприємстві також заявили, що "в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я”, і додали, що готові продовжувати переговори із шахтарями "виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню”.

Крім того, ПАТ "Кривбасзалізрудком" звернулося до правоохоронців із заявою та проханням примусово припинити підземні протести.

Нагадаємо, на Криворізькому залізорудному комбінаті виявили 190 порушень законодавства про працю. Саме через погані умови праці і борги із зарплати тут вже два тижні бастують шахтарі.