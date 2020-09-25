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25 вересня 2020, 15:26 5

У Харкові невідомі підстрелили жінку і викрали її авто

25 вересня 2020, 15:26 5
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Поліцейські ввели в місті операцію "Сирена"
Поліцейські ввели в місті операцію "Сирена"
Фото: Нацполиция
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У центрі Харкова невідомі здійснили напад на жінку, поранили її з невстановленої зброї і зникли на автомобілі "BMW" потерпілої.

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Постраждалу госпіталізували з пораненням руки.

Для розшуку і затримання нападників у місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Через деякий час автомобіль був знайдений на вул. Мінській. Як повідомили в поліції, можливо, зловмисники пересіли на інший транспортний засіб.

Зараз поліція Харкова проводить комплекс необхідних заходів для встановлення місця знаходження нападників.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, один з них зник з лікарні. Пізніше правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.

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