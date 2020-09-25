Місцеві вибори: У Чернівцях вже 16 людей йдуть у мери

За день додалося 6 кандидатів

За день додалося 6 кандидатів

У Чернівцях вже 16 осіб подали свої документи у виборчу комісію для затвердження їх кандидатами на посаду міського голови.

Про це повідомила голова комісії Анжела Саінчук, передає RegioNews з посланням на "Укрінформ".

"Після тих 10-ти кандидатів, які були станом на вчорашній обід, свої документи також подали Юрій Бурега від партії "Батьківщина", Руслан Цаплюк від партії "Сила і честь", Віталій Другановський від партії "Слуга народу", Сергій Качмарський від "Побратимів України", Василь Продан від партії "Рідне місто" та Віталій Михайлішин від партії "Команда Михайлішина"", - сказала голова комісії й зазначила, що всього свої документи подали 16 кандидатів.

За її словами, сьогодні, 25 вересня, відбудеться засідання міської виборчої комісії, на якому будуть розглядати подані документи та реєструвати кандидатів або відмовляти їм у реєстрації, якщо знайдуть порушення у поданих документах.

Що відомо про нових кандидатів

Юрій Бурега - чинний депутат міськради від фракції "Батьківщини", заступник міського голови.

Руслан Цаплюк - місцевий підприємець, власник готельно-ресторанного комплексу "Мрія".

Віталій Другановський - підприємець, керівник обласного осередку провладної партії "Слуга народу", у 2019 році керував місцевим штабом кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Сергій Качмарський - місцевий активіст, лідер місцевого осередку партії "Побратими України", президент Федерації пауерліфтингу Чернівецької області.

Василь Продан - в.о. Чернівецького міського голови, секретар міськради, автор проєкту рішення про відсторонення від посади чинного мера Олексія Каспрука.

Віталій Михайлішин - чинний депутат Чернівецької міської ради. Під час попередніх виборів до Верховної Ради у 2019 році балотувався по 201 виборчому окрузі з центром у місті Чернівці від партії "ОПЗЖ", де зайняв третє місце, поступившись чинній депутатці Олені Лис та колишньому меру Миколі Федоруку.

Нагадаємо, Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає.