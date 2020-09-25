За кресло мэра Харькова будут бороться 15 кандидатов
В Харьковскую городскую избирательную комиссию подали документы 15 кандидатов на должность мэра города.
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
По информации городской комиссии, 11 кандидатов выдвинуты политическими партиями, четверо баллотируются как самовыдвиженцы.
Среди кандидатов - 12 мужчин и три женщины:
- Александр Абрамичев, "Европейская солидарность";
- Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;
- Ирина Денисова, "За будущее";
- Михаил Добкин, самовыдвиженец;
- Геннадий Кернес, "Блок Кернеса - Успешный Харьков";
- Алексей Кучер, "Слуга народа";
- Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского";
- Георгий Лаговский, "Удар";
- Александра Нарижная, "Голос";
- Игорь Приходько, ВО "Батькивщина";
- Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;
- Никита Соловьев, "Демократическая секира";
- Игорь Черняк, "Блок Светличной - Вместе";
- Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
- Денис Ярославский, самовыдвиженец.
Комиссия завершила прием документов от партий и кандидатов 24 сентября. Теперь их должны рассмотреть в течении пяти дней.
Еще сутки предоставляются для исправления ошибок. Комиссия должна зарегистрировать или отказать в регистрации кандидатам до 29 сентября, у них также есть время сняться с гонки.
Напомним, Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова. Также будет баллотироваться на должность мэра Харькова Михаил Добкин.