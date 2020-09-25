За кресло мэра Харькова будут бороться 15 кандидатов

Комиссия завершила прием документов 24 сентября

Комиссия завершила прием документов 24 сентября

Фото: flickr

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По информации городской комиссии, 11 кандидатов выдвинуты политическими партиями, четверо баллотируются как самовыдвиженцы.

Среди кандидатов - 12 мужчин и три женщины:

Александр Абрамичев, "Европейская солидарность";

Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;

Ирина Денисова, "За будущее";

Михаил Добкин, самовыдвиженец;

Геннадий Кернес, "Блок Кернеса - Успешный Харьков";

Алексей Кучер, "Слуга народа";

Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского";

Георгий Лаговский, "Удар";

Александра Нарижная, "Голос";

Игорь Приходько, ВО "Батькивщина";

Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;

Никита Соловьев, "Демократическая секира";

Игорь Черняк, "Блок Светличной - Вместе";

Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Денис Ярославский, самовыдвиженец.

Комиссия завершила прием документов от партий и кандидатов 24 сентября. Теперь их должны рассмотреть в течении пяти дней.

Еще сутки предоставляются для исправления ошибок. Комиссия должна зарегистрировать или отказать в регистрации кандидатам до 29 сентября, у них также есть время сняться с гонки.

Напомним, Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова. Также будет баллотироваться на должность мэра Харькова Михаил Добкин.