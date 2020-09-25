Місцеві вибори: Зеленський назвав особливість для регіонів

Він представив Стратегію розвитку Закарпатської області

Він представив Стратегію розвитку Закарпатської області

Фото: Офіс президента

Майбутні місцеві вибори 25 жовтня будуть чи не найбільш визначальними для кожного регіону за всю історію у зв'язку з децентралізацією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час презентації Стратегії розвитку Закарпатської області, передає RegioNews.

Я дуже хочу, щоб усі громадяни України зрозуміли: місцеві вибори 25 жовтня чи не вперше в історії України будуть настільки визначальними для майбутнього кожного регіону", - сказав Зеленський.

Він додав, що на місцевих виборах українці будуть обирати владу, яка завдяки децентралізації отримає набагато більше коштів та повноважень.

Тому, будь ласка, не пошкодуйте свого часу 25 жовтня, щоб потім не шкодувати наступні п'ять років", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Закарпаття, востаннє президент відвідував область 9 травня під час урочистостей до Дня перемоги.

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